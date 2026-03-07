Дебютный гол «Рокки» Бальбоа в РПЛ

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Пари НН» и «Сочи». Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Отличился зимний новичок «Пари НН» Адриан «Рокки» Бальбоа.
Это первый гол уругвайца после переезда в Россию.
Россияне заплатили за Бальбоа 800 тысяч евро в четыре транша.
- Перед переходом в нижегородский клуб Бальбоа выступал за аргентинский «Расинг».
- В общей сложности в карьере нападающего 351 игра, в которой на его счету 81 забитый мяч и 30 результативных передач.
- «Пари НН» идет в зоне вылета. В случае победы над «Сочи» команда белорусского тренера Алексея Шпилевского поднимется в зону переходных матчей.
Источник: «Бомбардир»