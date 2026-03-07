Дебютный гол «Рокки» Бальбоа в РПЛ

В эти минуты проходит матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Пари НН» и «Сочи». Хозяева открыли счет на 34-й минуте. Отличился зимний новичок «Пари НН» Адриан «Рокки» Бальбоа.

Это первый гол уругвайца после переезда в Россию.

Россияне заплатили за Бальбоа 800 тысяч евро в четыре транша.