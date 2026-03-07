Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина

Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака» и «Динамо», отреагировал на свист болельщиков бело-голубых в адрес Валерия Карпина.

Ранее Карпина освистали на матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2.

«Ну, это такие болельщики сейчас. Сейчас везде и всюду это происходит. Это плохо, понимаете, в чeм дело? Это плохо, но что делать? Сейчас в футболе такая жизнь. Я сейчас кое-что скажу, выйду, и меня там уже будут ждать динамовские болельщики.

Ни один из вас, кто поливает Карпина, честно говоря, того, что сделал Карпин в нашем футболе и как футболист, и как тренер, и как вообще футбольный человек, не сделали. Вы можете только поливать всех и вся. Всe», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».