  • Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина

Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина

Вчера, 16:53
5

Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака» и «Динамо», отреагировал на свист болельщиков бело-голубых в адрес Валерия Карпина.

Ранее Карпина освистали на матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2.

«Ну, это такие болельщики сейчас. Сейчас везде и всюду это происходит. Это плохо, понимаете, в чeм дело? Это плохо, но что делать? Сейчас в футболе такая жизнь. Я сейчас кое-что скажу, выйду, и меня там уже будут ждать динамовские болельщики.

Ни один из вас, кто поливает Карпина, честно говоря, того, что сделал Карпин в нашем футболе и как футболист, и как тренер, и как вообще футбольный человек, не сделали. Вы можете только поливать всех и вся. Всe», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

  • Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев в 2025 году. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
  • Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
  • «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место. Перед командой стоит задача выиграть FONBET Кубок России, чего с командой не было с 1995 года.

Еще по теме:
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 8 марта 2026
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772893772
Ну всё, после таких слов, надо отпинать болельщика динамо... какого-нибудь маленького. :)))))
Ответить
Император 1
1772896211
Как футболист да. Но, неужели не доходит, что он сделал с Динамо?
Ответить
...уефан
1772897990
...исходя из логики сказанного Ловчевым, то я, как конечный потребитель продукции производителя с наименованием "футбол", не имею права высказывать претензий этому производителю по качеству его продукции с наименованием "футбол", так как я никогда не принимал участия в данном производственном процессе....
Ответить
cska1948
1772900349
И что же такого выдающегося сделал Карпин как тренер для российского футбола, да и вообще как футбольный человек? Люди добрые, подскажите!
Ответить
