Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина

Евгений Ловчев, бывший защитник «Спартака» и «Динамо», отреагировал на свист болельщиков бело-голубых в адрес Валерия Карпина.
Ранее Карпина освистали на матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2.
«Ну, это такие болельщики сейчас. Сейчас везде и всюду это происходит. Это плохо, понимаете, в чeм дело? Это плохо, но что делать? Сейчас в футболе такая жизнь. Я сейчас кое-что скажу, выйду, и меня там уже будут ждать динамовские болельщики.
Ни один из вас, кто поливает Карпина, честно говоря, того, что сделал Карпин в нашем футболе и как футболист, и как тренер, и как вообще футбольный человек, не сделали. Вы можете только поливать всех и вся. Всe», – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
- Карпин проработал в «Динамо» пять месяцев в 2025 году. Его на посту главного тренера москвичей заменил Ролан Гусев, входивший в тренерский штаб.
- Валерий Карпин сейчас возглавляет только сборную России. Она отстранена от международного футбола и проводит только товарищеские встречи. Ближайшая состоится в марте.
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России восьмое место. Перед командой стоит задача выиграть FONBET Кубок России, чего с командой не было с 1995 года.
Источник: «Чемпионат»