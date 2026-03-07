Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Российские топ-игроки ответили, кем были бы, если бы не футбол

Российские топ-игроки ответили, кем были бы, если бы не футбол

Вчера, 13:52
22

Издание «МЯЧ RU» изучило интервью российских футболистов с целью выяснить, кем бы они стали, если бы не футбол.

Например, нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявлял, что работал бы физруком.

  • В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета РПЛ идут «Сочи» и «Пари НН».

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Комментарии (22)
Император Бомжей
1772883377
Дзюба - онанист )))
Ответить
САНЁК17
1772883402
Спиртсменом были бы если не футбол
Ответить
Цугундeр
1772883504
) Глядя на этого "учителя физкультуры") я бы уже на урок приходил с заранее написанным заявлением о домогателствах. Нуннаххх...)))
Ответить
...уефан
1772883966
...улыбнуло) Просмотрел всех, кто здесь доступен. Дневальному респект, благодатная тема, есть где разгуляться...
Ответить
BarStep
1772885277
И ни одного претендента на пост Президента РФ!? Предлагаю здесь на Бомбе подобный опрос сделать.. А то среди хрюкатых через одного знают как ПРАВИЛЬНО управлять государством :)) ГЫ
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772886602
Откуда им знать кем работать, если они за свою жизнь про работу знают только из фильмов? Гыгыгы
Ответить
k611
1772887297
Фантазёры...
Ответить
гууд
1772888015
И не одного космонавта...
Ответить
Айболид
1772889440
А кто или что такое "темщик" ?
Ответить
Айболид
1772889586
А грузчик кто ? Кривцов что-ли ? Поугорал наверно над опросниками .
Ответить
  • Читайте нас: 