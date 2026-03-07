Российские топ-игроки ответили, кем были бы, если бы не футбол

Издание «МЯЧ RU» изучило интервью российских футболистов с целью выяснить, кем бы они стали, если бы не футбол.
Например, нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявлял, что работал бы физруком.
- В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Сочи» и «Пари НН».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»