  • Главная
  • Новости
  • Овчинников отрицает расизм в России: «Я своих бразильцев взасос целовал»

Овчинников отрицает расизм в России: «Я своих бразильцев взасос целовал»

Вчера, 09:29
4

Валерий Овчинников, бывший главный тренер нижегородского «Локомотива», высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

  • Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал рассмотреть поведение фанатов ЦСКА на предмет расизма в адрес колумбийца.
  • «Краснодар» пригрозил серьезным разбирательством на уровне РФС.
  • Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. 32-летний форвард провел 141 матч за «быков», забил 70 мячей и отдал 33 голевые передачи.

«Дело всe только в Кордобе. Он всe выдумывает. Он поймал эту струю жалоб на расизм и начал на них ссылаться, оправдывая себя. Ему надо к психиатру обратиться. Он привлекает к себе внимание, потому что скажет он об этом здесь, а узнают всe это на Западе. Ему радостно, что его фамилия появится там в прессе.

В России расизма нет вообще. Русский человек сгоряча может сказать всякое, но тут дело не в расизме. У меня в команде играли бразильцы, но я их обожал, в засос целовал, когда от них была польза. Какой тут расизм? Болельщикам и команде противника просто хочется вышибить оппонента из равновесия. Кордобу надо просто посылкой отправить в страну, где нет расизма по его мнению», – заявил Овчинников.

Источник: «Советский спорт»
Айболид
1772874101
и где все копытные остряки-юмористы ?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772883832
расизм это провокации КОРДОБЫ...
Ответить
