Заявление Левандовского о своем будущем

Роберт Левандовски, нападающий «Барселоны», высказался о своем будущем в клубе.
37-летний поляк заявил, что в ближайшие месяцы примет решение о дальнейших планах.
«Я даю себе порядка трeх месяцев, чтобы решить, что я хочу делать в будущем.
«Барселона» даeт нам всe необходимое, и моя семья, и я чувствуем себя тут очень комфортно», – сказал Левандовски.
- Контракт Левандовского с «Барселоной» действует до июня. «Барса» купила Роберта у «Баварии» в 2022 году за 45 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 32 матча, забил 14 голов и отдал один голевой пас.
- «Барселона» лидирует в Примере с 64 очками, «Реал» идет вторым с 63 баллами.
Источник: Sky Sports