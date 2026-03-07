Заявление Левандовского о своем будущем

Роберт Левандовски, нападающий «Барселоны», высказался о своем будущем в клубе.

37-летний поляк заявил, что в ближайшие месяцы примет решение о дальнейших планах.

«Я даю себе порядка трeх месяцев, чтобы решить, что я хочу делать в будущем.

«Барселона» даeт нам всe необходимое, и моя семья, и я чувствуем себя тут очень комфортно», – сказал Левандовски.