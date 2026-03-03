Арбелоа оценил шансы «Реала» побороться с «Барселоной» за чемпионство

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что клуб еще может выйти на 1-е место в чемпионате Испании.
В матче 26-го тура Примеры «Мадрид» уступил дома «Хетафе» со счетом 0:1.
– С Ла Лигой можно попрощаться?
– Нет, у нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.
Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это «Реал Мадрид», и здесь никто не собирается сдаваться.
- Единственный гол в прошедшем матче забил Мартин Сатриано на 39-й минуте.
- За 12 туров до конца чемпионата «Реал» идет 2-м в Ла Лиге с 60 очками. Отставание от «Барселоны» составляет 4 очка.
- У мадридцев будет еще один матч с сине-гранатовыми в 35-м туре 10 мая в столице Каталонии.
Источник: Marca