Арбелоа оценил шансы «Реала» побороться с «Барселоной» за чемпионство

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что клуб еще может выйти на 1-е место в чемпионате Испании.

В матче 26-го тура Примеры «Мадрид» уступил дома «Хетафе» со счетом 0:1.

– С Ла Лигой можно попрощаться?

– Нет, у нас осталось 36 [возможных] очков, и у нас нет другой цели, кроме как бороться за эти 36 очков.

Никто не собирается сдаваться. Мы верим, что сможем сократить отставание в четыре очка. Это «Реал Мадрид», и здесь никто не собирается сдаваться.