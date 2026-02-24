Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси

Бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира высказался о расистском скандале в матче мадридцев с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Игра завершилась победой испанского клуба со счетом 1:0.

Встречу останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил вингера лиссабонцев Джанлуку Престианни в расистских высказываниях. Игрок «Бенфики» прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам.

– Никто точно не знает, что произошло. Мы все согласны с тем, что расизму нет места нигде, даже на трибунах. Если это слово было произнесено, то это недопустимо и должно повлечь за собой суровое наказание после расследования.

– Много говорилось о провокационном праздновании гола Винисиусом.

– То, что Вини иногда провоцирует людей, – это не новость. Он должен понимать, что является образцом для подражания для миллионов детей, как и Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Криштиану тоже проявлял много эгоизма в начале карьеры… Пока не осознал свое влияние и не взял на себя роль лидера. Это следующий шаг для Вини.

Ничто из этого не оправдывает расистские оскорбления. Никто не имеет права дискриминировать другого человека из-за цвета его кожи или происхождения. И печально, что приходится повторять это так много раз.