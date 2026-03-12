Реакция агента Холанда на возможный трансфер в «Барселону»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, отреагировала на информацию о возможном трансфере игрока в «Барселону».

«Мы с большим уважением относимся к «Барселоне» и восхищаемся ею, но никаких контактов – ни с Эрлингом Холандом, ни с руководством «Барселоны» – у нас не было», – заверила Пимента.