Реакция агента Холанда на возможный трансфер в «Барселону»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, отреагировала на информацию о возможном трансфере игрока в «Барселону».
«Мы с большим уважением относимся к «Барселоне» и восхищаемся ею, но никаких контактов – ни с Эрлингом Холандом, ни с руководством «Барселоны» – у нас не было», – заверила Пимента.
- Холанду в июле исполнится 26 лет.
- Он выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.
- Статистика форварда: 185 матчей, 153 гола, 28 ассистов.
- В этом сезоне в его активе 29+7 в 39 играх.
- Контракт игрока с клубом АПЛ рассчитан до лета 2034 года. Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо