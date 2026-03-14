Кандидат в президенты «Барсы» выступил с предвыборными обещаниями

Виктор Фонт, кандидат в президенты «Барселоны», заявил, что в клубе должна произойти смена курса.

Фонт, который возглавляет движение Nosaltres, завершил предвыборную кампанию мероприятием в своем штабе в Барселоне и призвал болельщиков активнее участвовать в голосовании в воскресенье.

«С понедельника история «Барсы» изменится. «Барса» станет общей для всех, откроет двери всем талантливым болельщикам «Барселоны», не будет разделять людей и не будет разрывать отношения с лучшим в истории, а также не станет разрывать отношения с легендами клуба, которые сделали величайшим лучший клуб мира. С понедельника те члены клуба, которым десятилетиями говорят, что «Барса» принадлежит всем и что «Барса» – собственность членов клуба, но которые видят, что они только голосуют и почти ни на что не влияют, начнут замечать изменения.

В понедельник этой организацией в первую очередь будут управлять ее члены клуба. Мы сделаем клуб прозрачным и открытым для участия, и он станет предметом зависти всего мира – независимо от того, победим мы или нет. Это будет клуб, где чувство принадлежности и «més que un club» продолжат быть неоспоримой реальностью», – сказал Фонт.

«Были люди, которые говорили нам, что не понимают, зачем мы прикладываем усилия, зачем мы хотим участвовать в этой избирательной борьбе, и пытались убедить нас, что борьбы не будет. Но дело, которое мы защищаем – тысячи болельщиков «Барселоны», – это упрямое дело, которое выходит за рамки имен и людей. Это дело за более справедливую, честную и прозрачную «Барсу», с сильным движением пений, с мощной Grada d’Animació, с уважаемыми владельцами абонементов и с прозрачным листом ожидания для членов клуба, чтобы к ним относились как к настоящим членам.

За «Барсу», где клубные секции будут так же важны, как и футбол, и где «Палау» будут уважать. Это дело, которое является делом страны и которое представляет лучшая организация в мире», – добавил кандидат.