Оксана Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе

Российская блогерша Оксана Самойлова честно рассказала о скандальном эпизоде с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.

«Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жeстко фотографировать, прям сумасшедший дом.

Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперeд – никуда. И тут я чувствую лeгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно.

Он [Мбаппе] зачем-то ещe залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной», – заявила Самойлова.