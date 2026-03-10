Оксана Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе

Российская блогерша Оксана Самойлова честно рассказала о скандальном эпизоде с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.
- Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.
- В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.
«Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жeстко фотографировать, прям сумасшедший дом.
Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперeд – никуда. И тут я чувствую лeгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно.
Он [Мбаппе] зачем-то ещe залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной», – заявила Самойлова.
- Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
- У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- Сообщалось, что Килиан поставил ультиматум клубу.
