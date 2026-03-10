Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оксана Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе

Оксана Самойлова впервые прокомментировала инцидент с Мбаппе

10 марта, 18:24
10

Российская блогерша Оксана Самойлова честно рассказала о скандальном эпизоде с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

  • Французский футболист задел плечом жену Джигана на выходе из отеля в Париже.
  • В России призвали отменить Мбаппе после инцидента с Самойловой.

«Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жeстко фотографировать, прям сумасшедший дом.

Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперeд – никуда. И тут я чувствую лeгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно.

Он [Мбаппе] зачем-то ещe залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной», – заявила Самойлова.

  • Мбаппе из-за травмы не играет с 21 февраля.
  • У него растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
  • В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
  • Сообщалось, что Килиан поставил ультиматум клубу.

Источник: Super.ru
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1773156640
Вот и эта шлюшка в знаменитости лезет))
Ответить
...уефан
1773157213
...кто все эти насекомые, что рядом с Мбаппе?...
Ответить
erybov1965
1773157561
Кто там ее толкал? Мбаппе просто был в надвинутом на глаза капюшоне и не замечал никого и быстро проскочил в авто. Это просто лишний повод "пропиариться" таким образом.Пусть еще подаст она в суд,за моральный ущерб.Есть повод - толкнул известный миллиардер.Только кто сказал,что это был Мбаппе?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773159414
Хайп словила на Мбаппе эта, никому не известная с надувными губищами. Гыгыгы
Ответить
k611
1773162286
Много шума из ничего. Какой нибудь Василий Стекляшкин её задел, ничего бы не было. Обратная сторона известности...
Ответить
Max-Min-vkontakte
1773167120
ну вот, ещё и в отсек её залез)) влажные мечты типичной оксанки..
Ответить
BarStep
1773168874
И во сколько вы Оксана со своим Джигитом (гы) оцениваете моральный ущерб от контакта в «отсеке»?! Ходите сразу с козырей :))
Ответить
mihail200606
1773170045
Ну мегасобытие просто..лишний раз о себе напомнить надо ведь
Ответить
saf05
1773171657
Я бы ещё поджепник ей влепил
Ответить
BRO_football
1773174843
Как-то так случайно совпало, что эта корова и Мбаппе одновременно выходили из гостиницы. Ага, как же. Небось специально на пути встала, чтобы спровоцировать. Или думала, что журналисты за ней пришли, а тут из неоткуда Мбаппе взялся.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 