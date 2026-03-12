Винисиус предлагал Вальверде пробить пенальти в ворота «Сити» вместо него

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отказался от предложения вингера мадридцев Винисиуса пробить пенальти в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:0).

Судья Маурицио Мариани назначил пенальти в ворота гостей на 56-й минуте после того, как голкипер «горожан» Джанлуиджа Доннарумма сбил Винисиуса в своей штрафной. Бразилец пробил с 11-метровой отметки, но вратарь парировал удар.

Вальверде, который сделал хет-трик в первом тайме, посчитал, что это момент его товарища и партнера по команде Винисиуса. Ранее уругваец признавался, что не любит пробивать пенальти.

После нереализованного пенальти Винисиус жестом извинился перед болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» – он поднял левую руку вверх, а правую приложил к груди.

По окончании встречи бразилец написал в своей соцсети в адрес Вальверде: «Мой брат, ты это заслужил! Ты лучший! Спасибо тебе за все, мы тебя любим!»