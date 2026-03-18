Заявление Сафонова по итогам матча «Челси» – «ПСЖ»

Вчера, 23:45

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно рассказал об эмоциях после крупной победы над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю с победой всех, кто смотрел и переживал 🙏🏻. Не все вспомнят, что «Краснодар» играл с «Челси» в группе Лиги Чемпионов. И совсем немногие знают, что именно на «Стэмфорд Бридж», на предыгровой тренировке, я получил надрыв сухожилия задней поверхности бедра. Тогда восстановление заняло 3,5 месяца, и на данном этапе карьеры это была самая затяжная травма 🤷🏻‍♂️.

Так что я рад, что в этот раз без происшествий 😁. Что касается самого матча – очень зашла атмосфера. Было много наших болельщиков, которые не замолкали ни на минуту, поэтому поддержка ощущалась просто сумасшедшая.

Плюс по игре было понятно, что сопернику нужен результат, а значит нас будут пытаться давить и прессинговать. Рад, что оборона оказалась к этому готова.

Имея результат после первой встречи, было важно не выходить на поле с мыслью сохранить счет, а продолжать играть в тот футбол, который и приносит нам результат. Так что спасибо команде за то, что матч не получился нервным.

Думаю, уже с первых минут мы обозначили, что чуда в этот вечер для соперника не случится 🤷🏻‍♂️», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
  • Он беспрерывно играет с 28 января.
  • Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
  • Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
  • В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с английским «Ливерпулем».

Кафанов одним словом описал игру Сафонова против «Челси»
Чемпион мира-1998 усомнился в Сафонове: «Не внушает полной уверенности»
Хвича сделал комплимент Сафонову
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Лига чемпионов ПСЖ Челси Сафонов Матвей
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
