Заявление Сафонова по итогам матча «Челси» – «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно рассказал об эмоциях после крупной победы над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Российский вратарь совершил 9 сейвов.
- Он предотвратил 2,3 гола – лучший результат в истории ЛЧ для голкиперов из РФ.
- После его выноса Хвича Кварацхелия открыл счет в матче.
- Сафонов получил наивысшую оценку от Sofascore.
«Поздравляю с победой всех, кто смотрел и переживал 🙏🏻. Не все вспомнят, что «Краснодар» играл с «Челси» в группе Лиги Чемпионов. И совсем немногие знают, что именно на «Стэмфорд Бридж», на предыгровой тренировке, я получил надрыв сухожилия задней поверхности бедра. Тогда восстановление заняло 3,5 месяца, и на данном этапе карьеры это была самая затяжная травма 🤷🏻♂️.
Так что я рад, что в этот раз без происшествий 😁. Что касается самого матча – очень зашла атмосфера. Было много наших болельщиков, которые не замолкали ни на минуту, поэтому поддержка ощущалась просто сумасшедшая.
Плюс по игре было понятно, что сопернику нужен результат, а значит нас будут пытаться давить и прессинговать. Рад, что оборона оказалась к этому готова.
Имея результат после первой встречи, было важно не выходить на поле с мыслью сохранить счет, а продолжать играть в тот футбол, который и приносит нам результат. Так что спасибо команде за то, что матч не получился нервным.
Думаю, уже с первых минут мы обозначили, что чуда в этот вечер для соперника не случится 🤷🏻♂️», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с английским «Ливерпулем».