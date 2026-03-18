Сафонов получил максимальную оценку за матч с «Челси»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов успешно провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

Российский голкипер ассистировал Хвиче Кварацхелии в моменте с первым голом.

Портал Sofascore высоко оценил перформанс Сафонова. Ему поставили оценку за матч десять баллов – это максимум.