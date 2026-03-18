Сафонов получил максимальную оценку за матч с «Челси»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов успешно провел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
Российский голкипер ассистировал Хвиче Кварацхелии в моменте с первым голом.
Портал Sofascore высоко оценил перформанс Сафонова. Ему поставили оценку за матч десять баллов – это максимум.
- Сафонов провел 11-й подряд матч в стартовом составе «ПСЖ».
- Он беспрерывно играет с 28 января.
- Это второй сезон игрока сборной России во Франции. В первом Сафонов помог «ПСЖ» оформить квадрупл.
- Всего на его счету 13 сухих матчей из 32.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с итальянским «Ювентусом».
