«Реал» сообщил, смогут ли Мбаппе и Беллингем сыграть с «Манчестер Сити»

Опубликована заявка «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В нее вошли английский полузащитник Джуд Беллингем и французский нападающий Килиан Мбаппе.
Оба футболиста травмировались в феврале и не играли с тех пор.
Также от мышечного повреждения восстановился левый защитник Альваро Каррерас. Другой игрок обороны Рауль Асенсио пропустит встречу из-за мышечного дискомфорта.
- «Сити» примет «Реал» во вторник, 17 марта, в 23:00 по московскому времени.
- В первом матче мадридцы дома разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря хет-трику Федерико Вальверде.
- Мбаппе не играет с 21 февраля из-за проблем с коленом, Беллингем – с 1 февраля из-за травмы задней поверхности бедра.
Источник: твиттер «Реала»