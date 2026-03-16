«Реал» сообщил, смогут ли Мбаппе и Беллингем сыграть с «Манчестер Сити»

Опубликована заявка «Реала» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В нее вошли английский полузащитник Джуд Беллингем и французский нападающий Килиан Мбаппе.

Оба футболиста травмировались в феврале и не играли с тех пор.

Также от мышечного повреждения восстановился левый защитник Альваро Каррерас. Другой игрок обороны Рауль Асенсио пропустит встречу из-за мышечного дискомфорта.