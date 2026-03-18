Сафонов прокомментировал разгром «Челси»

Матвей Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Парижане вышли в четвертьфинал по сумме двух встреч со счетом 8:2. «ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:2 и победил во второй игре со счетом 3:0.
- Сафонов отразил девять ударов в створ в матче «Челси» – «ПСЖ» и сыграл на ноль.
- В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится либо с турецким «Галатасараем», либо с итальянским «Ювентусом».
«Безумно рады и счастливы пройти дальше! Получилось полностью реализовать план на игру. Многие думали, что мы приедем удерживать результат, но мы сразу показали, что приехали побеждать. Мы счастливы», – сказал Сафонов в эфире Okko.
