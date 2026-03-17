Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин стал рекордсменом Лиги чемпионов.
Он побил рекорд турнира по числу сейвов за один розыгрыш главного еврокубка.
В сегодняшнем матче со «Спортингом» Хайкин преодолел отметку в 60 отраженных ударов.
Ему удалось превзойти достижение легендарных Тибо Куртуа (59) и Петра Чеха (58).
- Хайкин отбил 63 удара в 12 матчах без учета квалификации ЛЧ.
- Куртуа совершил 59 спасений в 13 играх в сезоне-2021/22.
- Российский голкипер еще может улучшить свой результат.
Источник: «Бомбардир»