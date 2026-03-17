Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин стал рекордсменом Лиги чемпионов.

Он побил рекорд турнира по числу сейвов за один розыгрыш главного еврокубка.

В сегодняшнем матче со «Спортингом» Хайкин преодолел отметку в 60 отраженных ударов.

Ему удалось превзойти достижение легендарных Тибо Куртуа (59) и Петра Чеха (58).