Лига чемпионов. «ПСЖ» снова разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала, Сафонов не пропустил

«ПСЖ» по сумме двух матчей уничтожил «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.

Парижане после домашней победы 5:2 на выезде разгромили соперника 3:0.

В сегодняшней игре голы забивали Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя и Сенни Маюлу.

Грузинскому вингеру ассистировал российский вратарь Матвей Сафонов, двум остальным – Ашраф Хакими.

В четвертьфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем» или «Галатасараем».