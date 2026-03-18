Лига чемпионов. «ПСЖ» снова разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала, Сафонов не пропустил

«ПСЖ» по сумме двух матчей уничтожил «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.
Парижане после домашней победы 5:2 на выезде разгромили соперника 3:0.
В сегодняшней игре голы забивали Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя и Сенни Маюлу.
Грузинскому вингеру ассистировал российский вратарь Матвей Сафонов, двум остальным – Ашраф Хакими.
В четвертьфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем» или «Галатасараем».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Челси - ПСЖ - 0:3 (0:2)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Х. Кварацхелия, 6; 0:2 - Б. Барколя, 14; 0:3 - С. Маюлу, 62.
