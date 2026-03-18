  • Лига чемпионов. «ПСЖ» снова разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала, Сафонов не пропустил

Лига чемпионов. «ПСЖ» снова разгромил «Челси» и вышел в 1/4 финала, Сафонов не пропустил

Вчера, 00:48
9

«ПСЖ» по сумме двух матчей уничтожил «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2.

Парижане после домашней победы 5:2 на выезде разгромили соперника 3:0.

В сегодняшней игре голы забивали Хвича Кварацхелия, Брэдли Барколя и Сенни Маюлу.

Грузинскому вингеру ассистировал российский вратарь Матвей Сафонов, двум остальным – Ашраф Хакими.

В четвертьфинале ЛЧ «ПСЖ» встретится с «Ливерпулем» или «Галатасараем».

Лига чемпионов. 1/8 финала
Челси - ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Х. Кварацхелия, 6; 0:2 - Б. Барколя, 14; 0:3 - С. Маюлу, 62.
Таблица турнира

Источник: «Бомбардир»
Cubinec1989
1773784434
Мотя красава, несколько раз потащил!
Snek
1773784439
Сафонов не только не пропустил, он сделал 9 сейвов и отдал голевую передачу.
WadSon
1773784911
Мотя прям машина в этой игре
Император Бомжей
1773799589
Сафонов отыграл просто великолепно эту встречу!
ScarlettOgusania
1773810886
"пенсам" из лондона ПСЖ указали место на шконке...)
Oldtrafford83
1773811986
Где то в обнимку плачет жинка Забавного и объедкин)) Мэтью молодец, лучший игрок матча!!!
