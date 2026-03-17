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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Челси - ПСЖ
Челси - ПСЖ: обзор матча 17 марта 2026
Челси
17.03.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 3
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
ПСЖ
6'
Х. Кварацхелия
14'
Б. Барколя
62'
С. Маюлу
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Челси - ПСЖ
Завершен
73'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Хвича Кварацхелия
Замена
Тосин Адарабиойо
️️️️➡️️
Марк Кукурелья
71'
66'
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Нуну Мендеш
66'
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Усман Дембеле
62'
ГОЛ! 0:3!
Сенни Маюлу
Замена
Ромео Лавиа
️️️️➡️️
Энцо Фернандес
60'
59'
Замена
Десир Дуэ
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
Замена
Алехандро Гарначо
️️️️➡️️
Коул Палмер
59'
Замена
Лайам Делап
️️️️➡️️
Жуан Педро
59'
58'
Травма
Брэдли Барколя
46'
Замена
Сенни Маюлу
️️️️➡️️
Жоау Невеш
Замена
Джош Ачампонг
️️️️➡️️
Мамаду Сарр
46'
45'
+1'
14'
ГОЛ! 0:2!
Брэдли Барколя
Пас отдал
Ашраф Хакими
6'
ГОЛ! 0:1!
Хвича Кварацхелия
Показать весь матч
Live: Челси - ПСЖ
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 0:3.
90'
2-й тайм окончен. Счет 0:3.
90'
Судья не добавил времени к тайму.
89'
Мойзес Кайседо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
83'
Пауза в матче. Травму получил Трево Чалоба (Челси).
79'
Алехандро Гарначо (Челси) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Педру Нету.
78'
Лайам Делап (Челси) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Алехандро Гарначо.
75'
Алехандро Гарначо (Челси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Педру Нету.
73'
Момент не реализован! Мойзес Кайседо (Челси). Пас отдал Лайам Делап.
73'
Замена у команды ПСЖ. Хвича Кварацхелия ушел, Ли Кан Ин вышел.
71'
Замена у команды Челси. Марк Кукурелья ушел, Тосин Адарабиойо вышел.
70'
Удар заблокирован. Бил Алехандро Гарначо (Челси). Ассистент - Трево Чалоба.
68'
Лайам Делап (Челси) заработал штрафной в атаке.
68'
Правила нарушил Вильям Пачо (ПСЖ).
68'
Момент не реализован! Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Пас отдал Десир Дуэ.
67'
Джош Ачампонг отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
67'
Лайам Делап (Челси) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Ромео Лавиа.
66'
Замена у команды ПСЖ. Усман Дембеле ушел, Гонсалу Рамуш вышел.
66'
Замена у команды ПСЖ. Нуну Мендеш ушел, Люка Эрнандес вышел.
65'
Ромео Лавиа (Челси) заработал штрафной в атаке.
65'
Алехандро Гарначо (Челси) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ).
62'
Гол! 0:3! Забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
61'
Лайам Делап (Челси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Педру Нету.
60'
Варрен Заир-Эмери (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
60'
Замена у команды Челси. Энцо Фернандес ушел, Ромео Лавиа вышел.
59'
Замена у команды Челси. Жуан Педро ушел, Лайам Делап вышел.
60'
Замена у команды Челси. Коул Палмер ушел, Алехандро Гарначо вышел.
59'
Замена у команды ПСЖ. Брэдли Барколя ушел, Десир Дуэ вышел.
59'
Витинья (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Правила нарушил Энцо Фернандес (Челси).
56'
Момент не реализован! Жуан Педро (Челси). Пас отдал Марк Кукурелья.
55'
Пауза окончена. Матч продолжается.
54'
Пауза в матче. Травму получил Брэдли Барколя (ПСЖ).
53'
Мойзес Кайседо (Челси) заработал штрафной в атаке.
53'
Правила нарушил Сенни Маюлу (ПСЖ).
52'
Трево Чалоба (Челси) заработал штрафной в атаке.
51'
Марк Кукурелья (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Коул Палмер (Челси) сыграл рукой.
46'
Марк Кукурелья (Челси) заработал штрафной на левом фланге.
46'
Правила нарушил Ашраф Хакими (ПСЖ).
46'
Жуан Педро (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил Витинья (ПСЖ).
45'
Замена у команды ПСЖ. Жоау Невеш ушел, Сенни Маюлу вышел.
45'
Замена у команды Челси. Мамаду Сарр ушел, Джош Ачампонг вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 0:2.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
44'
Момент не реализован! Витинья (ПСЖ).
43'
Роберт Санчес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
43'
Брэдли Барколя (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Роберт Санчес (Челси). Пас отдал Витинья.
43'
Йоррел Хато (Челси) пробил головой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Трево Чалоба.
42'
Ашраф Хакими отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
42'
Коул Палмер (Челси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Мойзес Кайседо.
39'
Коул Палмер (Челси) в офсайде.
36'
Matvey Safonov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
36'
Жуан Педро (Челси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Роберт Санчес.
36'
Жоау Невеш (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Роберт Санчес (Челси). Пас отдал Усман Дембеле.
34'
Правила нарушил Жоау Невеш (ПСЖ).
34'
Коул Палмер (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Момент не реализован! Брэдли Барколя (ПСЖ). Пас отдал Витинья.
32'
Варрен Заир-Эмери (ПСЖ) в офсайде.
26'
Правила нарушил Брэдли Барколя (ПСЖ).
26'
Андрей Сантос (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Витинья отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
25'
Брэдли Барколя отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
24'
Удар заблокирован. Бил Жуан Педро (Челси). Ассистент - Андрей Сантос.
23'
Момент не реализован! Жуан Педро (Челси). Длинный пас отдал Коул Палмер.
21'
Нуну Мендеш (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Правила нарушил Мойзес Кайседо (Челси).
20'
Мамаду Сарр (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
18'
Нуну Мендеш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
17'
Варрен Заир-Эмери отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
14'
Гол! 0:2! Забил Брэдли Барколя (ПСЖ). Ассистент - Ашраф Хакими (быстрый проход).
13'
Удар заблокирован. Бил Педру Нету (Челси).
9'
Matvey Safonov (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Андрей Сантос (Челси).
9'
Удар заблокирован. Бил Трево Чалоба (Челси). Ассистент - Энцо Фернандес.
9'
Маркиньос отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
9'
Удар заблокирован. Бил Энцо Фернандес (Челси). Ассистент - Йоррел Хато.
8'
Удар заблокирован. Бил Коул Палмер (Челси).
6'
Гол! 0:1! Забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
6'
Жоау Невеш (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Жуан Педро (Челси).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
17
Андрей Сантос
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
(К)
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
19
Ли Кан Ин
АП
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
3
Кукурелья
23
Чалоба
21
Хато
19
Сарр
17
Сантос
25
Кайседо
8
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
20
Педро
4-1-1-3-1
39
Сафонов
2
Хакими
5
Маркиньос
51
Пачо
25
Мендеш
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
7
Кварацхелия
3
Кукурелья
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
3
Кукурелья
19
Сарр
34
Ачампонг
34
Ачампонг
19
Сарр
8
Фернандес
45
Лавиа
45
Лавиа
8
Фернандес
10
Палмер
49
Гарначо
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
7
Кварацхелия
19
Кан Ин
19
Кан Ин
7
Кварацхелия
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
50
Макс Меррик
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
41
Эстевао
ПВ
76
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
62
Шумаира Меука
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Михаил Мудрик
ЛВ
Габриэль Слонина
ВР
Калеб Уайли
ЛЗ
Джейми Гиттенс
ПВ
Филип Йоргенсен
ВР
Рис Джеймс
ПЗ
Мало Густо
ПЗ
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Статистика матча Челси - ПСЖ
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
10
Офсайды
1
1
Количество передач
452
552
Сейвы
2
9
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.09
xGP (предотвращенные голы)
2.32
2.32
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Посещаемость:
35811
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