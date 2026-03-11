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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСЖ - Челси
ПСЖ - Челси: обзор матча 11 марта 2026
ПСЖ
11.03.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Челси
10'
Б. Барколя
40'
У. Дембеле
74'
Витинья
86'
Х. Кварацхелия
90+4'
Х. Кварацхелия
28'
М. Густо
57'
Э. Фернандес
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Челси
Завершен
ГОЛ! 5:2!
Хвича Кварацхелия
Пас отдал
Ашраф Хакими
90'
+4
90'
+3'
Желтая карточка
Хвича Кварацхелия
88'
88'
Замена
Алехандро Гарначо
️️️️➡️️
Мало Густо
ГОЛ! 4:2!
Хвича Кварацхелия
Пас отдал
Вильям Пачо
86'
83'
Замена
Ромео Лавиа
️️️️➡️️
Коул Палмер
83'
Замена
Лайам Делап
️️️️➡️️
Жуан Педро
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Варрен Заир-Эмери
78'
Замена
Сенни Маюлу
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
77'
ГОЛ! 3:2!
Витинья
Пас отдал
Хвича Кварацхелия
74'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Усман Дембеле
69'
Замена
Хвича Кварацхелия
️️️️➡️️
Десир Дуэ
62'
57'
ГОЛ! 2:2!
Энцо Фернандес
Пас отдал
Педру Нету
45'
+1'
ГОЛ! 2:1!
Усман Дембеле
Пас отдал
Десир Дуэ
40'
28'
ГОЛ! 1:1!
Мало Густо
Пас отдал
Энцо Фернандес
ГОЛ! 1:0!
Брэдли Барколя
Пас отдал
Жоау Невеш
10'
Показать весь матч
Live: ПСЖ - Челси
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 5:2.
90+5'
2-й тайм окончен. Счет 5:2.
90+4'
Гол! 5:2! Забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Ашраф Хакими.
90+3'
Люка Эрнандес (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Лайам Делап (Челси).
90'
Сколько минут добавил судья? 3.
90'
Нуну Мендеш (ПСЖ) в офсайде.
88'
Замена у команды Челси. Мало Густо ушел, Алехандро Гарначо вышел.
88'
Лайам Делап (Челси) в офсайде.
88'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) получил желтую карточку.
88'
Правила нарушил Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
86'
Гол! 4:2! Забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ). Ассистент - Вильям Пачо.
84'
Момент не реализован! Лайам Делап (Челси). Пас отдал Рис Джеймс.
83'
Замена у команды Челси. Жуан Педро ушел, Лайам Делап вышел.
83'
Замена у команды Челси. Коул Палмер ушел, Ромео Лавиа вышел.
82'
Пауза окончена. Матч продолжается.
82'
Пауза в матче. Проблемы у команды ПСЖ.
81'
Уэсли Фофана (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Уэсли Фофана (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
79'
Энцо Фернандес (Челси) в офсайде.
78'
Замена у команды ПСЖ. Варрен Заир-Эмери ушел, Люка Эрнандес вышел.
78'
Замена у команды ПСЖ. Брэдли Барколя ушел, Сенни Маюлу вышел.
76'
Уэсли Фофана отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
74'
Гол! 3:2! Забил Витинья (ПСЖ). Ассистент - Хвича Кварацхелия.
74'
Удар заблокирован. Бил Мало Густо (Челси). Длинный пас делал Педру Нету.
72'
Правила нарушил Ашраф Хакими (ПСЖ).
72'
Энцо Фернандес (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
71'
Мало Густо (Челси) заработал штрафной на правом фланге.
71'
Правила нарушил Брэдли Барколя (ПСЖ).
69'
Замена у команды ПСЖ. Усман Дембеле ушел, Ли Кан Ин вышел.
63'
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Замена у команды ПСЖ. Десир Дуэ ушел, Хвича Кварацхелия вышел.
57'
Гол! 2:2! Забил Энцо Фернандес (Челси). Ассистент - Педру Нету (быстрый проход).
55'
Варрен Заир-Эмери (ПСЖ) сыграл рукой.
53'
Вильям Пачо (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Правила нарушил Маркиньос (ПСЖ).
44'
Рис Джеймс (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Витинья (ПСЖ).
42'
Правила нарушил Нуну Мендеш (ПСЖ).
42'
Коул Палмер (Челси) заработал штрафной на правом фланге.
42'
Мойзес Кайседо (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Гол! 2:1! Забил Усман Дембеле (ПСЖ). Ассистент - Десир Дуэ (проникающий пас после быстрого прохода).
39'
Коул Палмер (Челси) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Пас отдал Рис Джеймс.
30'
Десир Дуэ (ПСЖ) заработал штрафной на правом фланге.
28'
Гол! 1:1! Забил Мало Густо (Челси). Ассистент - Энцо Фернандес.
25'
Филип Йоргенсен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст ПСЖ.
25'
Брэдли Барколя (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Филип Йоргенсен (Челси). Пас отдал Витинья.
25'
Удар заблокирован. Бил Десир Дуэ (ПСЖ). Ассистент - Брэдли Барколя.
24'
Марк Кукурелья (Челси) сыграл рукой.
23'
Жуан Педро (Челси) пробил головой по воротам. Сейв сделал Matvey Safonov (ПСЖ). Длинный пас делал Марк Кукурелья.
20'
Удар заблокирован. Бил Жуан Педро (Челси). Ассистент - Энцо Фернандес.
19'
Правила нарушил Усман Дембеле (ПСЖ).
19'
Коул Палмер (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Витинья (ПСЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Мойзес Кайседо (Челси).
17'
Жуан Педро (Челси) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Правила нарушил Вильям Пачо (ПСЖ).
15'
Усман Дембеле (ПСЖ) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Филип Йоргенсен (Челси). Пас отдал Десир Дуэ.
14'
Момент не реализован! Энцо Фернандес (Челси). Пас отдал Мало Густо.
10'
Гол! 1:0! Забил Брэдли Барколя (ПСЖ). Пас головой сделал Жоау Невеш.
8'
Правила нарушил Энцо Фернандес (Челси).
8'
Ашраф Хакими (ПСЖ) заработал штрафной на правом фланге.
6'
Витинья отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
6'
Жоау Невеш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Челси.
5'
Жоау Невеш (ПСЖ) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Филип Йоргенсен (Челси).
4'
Момент не реализован! Жуан Педро (Челси). Длинный пас отдал Рис Джеймс.
4'
Брэдли Барколя (ПСЖ) в офсайде.
3'
Мойзес Кайседо (Челси) заработал штрафной на левом фланге.
3'
Правила нарушил Десир Дуэ (ПСЖ).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К)
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К)
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Челси
50
Макс Меррик
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
29
Барколя
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
3-4-2-1
12
Йоргенсен
24
Джеймс
29
Фофана
23
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
8
Фернандес
3
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
20
Педро
33
Заир-Эмери
21
Эрнандес
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
10
Дембеле
19
Кан Ин
19
Кан Ин
10
Дембеле
29
Барколя
24
Маюлу
24
Маюлу
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Палмер
45
Лавиа
45
Лавиа
10
Палмер
27
Густо
49
Гарначо
49
Гарначо
27
Густо
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
Остались в запасе
ПСЖ
Челси
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
50
Макс Меррик
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
89
Ренато Марин
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
27
Дро Фернандес
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
50
Макс Меррик
ВР
1
Роберт Санчес
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
Точно не сыграют
Кентен Нджанту
ЛВ
Фабиан Руис
ЦП
Челси
Точно не сыграют
Леви Колуилл
ЦЗ
Эстевао
ПВ
Джейми Гиттенс
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Тедди Шарман-Лоу
ВР
Габриэль Слонина
ВР
Калеб Уайли
ЛЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Статистика матча ПСЖ - Челси
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
587
419
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.57
xGP (предотвращенные голы)
-3.21
-3.21
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
47566
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