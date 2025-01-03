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Челси
Уэсли Фофана
€ 28 млн
Уэсли Фофана
Челси
17 декабря 2000 (25), Марсель
#3 | Защитник
190 см
Франция
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Публикации
Защитник «Челси» рискует пропустить остаток сезона
2025.01.03 18:57
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Фото
Самые подешевевшие игроки в 2023 году
2023.12.29 20:41
Фото
Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ
2023.12.19 20:51
2
Защитник «Челси», купленный за 80 миллионов, порвал крестообразную связку колена
2023.07.18 17:32
2
Фото
Топ-10 самых дорогих трансферов 2022 года
2022.12.30 12:17
3
Стал известен характер травмы защитника «Челси» Фофана. Он покидал стадион на костылях
2022.10.06 19:53
Топ-5 самых дорогих трансферов этого лета
2022.09.02 04:00
3
Фото
«Челси» объявил о переходе Фофана из «Лестера». Сумма трансфера – 81 миллион
2022.08.31 15:53
3
«Челси» согласовал трансфер Фофана. Защитник «Лестера» может стать самым дорогим в истории
2022.08.27 08:32
«Челси» готовит новое предложение по Фофана
2022.08.25 22:56
«Челси» нашел в «Байере» альтернативу Фофана
2022.08.25 07:51
Фофана недоволен позицией «Лестера» в переговорах с «Челси»
2022.08.16 00:27
Стала известна зарплата Фофана в случае перехода в «Челси»
2022.08.14 03:47
«Лестер» готов продать «Челси» Фофана за 95 миллионов
2022.08.13 09:23
«ПСЖ» поборется с «Челси» за Фофана
2022.08.08 21:09
«Челси» не готов платить 85 миллионов за Фофана
2022.08.08 19:24
«Челси» готов заплатить 100+ миллионов за Фофана
2022.08.07 13:01
1
«Челси» увеличил предложение по Фофана. «Лестер» снова отказал
2022.08.06 16:12
1
«Лестер» отклонил 75-миллионное предложение «Челси» по Фофана
2022.08.04 10:54
«Челси» работает над двумя трансферами
2022.08.01 08:08
«Челси» выбирает между тремя защитниками после срыва трансфера Кунде
2022.07.30 10:18
«Челси» намерен купить у «Лестера» Фофана. Он стоит 40 миллионов
2022.07.27 11:06
Абрахам – среди номинантов на звание игрока недели в Лиге конференций
2022.05.06 14:33
Фото
«Лестер» продлил контракт с Фофана. Им интересовались «Реал» и «МЮ»
2022.03.07 23:51
Беллингем, Чуамени, Гравенберх, Вирц и Фофана – в шорт-листе «Реала»
2022.01.23 18:35
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Игроки «Лестера» вышли на церемонию награждения Кубка Англии с флагом Палестины
2021.05.16 09:15
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Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» отслеживает защитника «Лестера» Фофана
2021.04.17 23:13
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