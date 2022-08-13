«Лестер» готов продать «Челси» Фофана за 95 миллионов

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана все еще может стать игроком «Челси».
В «Лестере» дали понять, что открыты для продажи француза за 95 миллионов евро.
Если сделка состоится, то Фофана станет самым дорогим защитником в истории футбола.
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Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана все еще может стать игроком «Челси».
В «Лестере» дали понять, что открыты для продажи француза за 95 миллионов евро.
Если сделка состоится, то Фофана станет самым дорогим защитником в истории футбола.