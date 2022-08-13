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    «Лестер» готов продать «Челси» Фофана за 95 миллионов

    Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана все еще может стать игроком «Челси».

    В «Лестере» дали понять, что открыты для продажи француза за 95 миллионов евро.

    Если сделка состоится, то Фофана станет самым дорогим защитником в истории футбола.

    • На 21-летнего игрока также претендует «ПСЖ».
    • Рыночная стоимость Фофана – 40 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Лестере» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 51 матче.

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    Источник: Foot Mercato

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