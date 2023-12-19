Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Англии.
По итогам обновления составлены топ-10 самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ.
Рейтинг подорожавших:
- Рико Льюис («Манчестер Сити»);
- Леви Колуилл («Челси»);
- Коул Палмер («Челси»);
- Мурилло («Ноттингем Форрест»);
- Льюис Майли («Ньюкасл»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Педру Нету («Вулверхэмптон»);
- Эрзи Конса («Астон Вилла»).
Рейтинг подешевевших:
- Сандро Тонали («Ньюкасл»);
- Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»);
- Антони («Манчестер Юнайтед»);
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
- Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
- Томас Парти («Арсенал»);
- Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);
- Уэсли Фофана («Челси»);
- Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»);
- Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»).
Источник: Transfermarkt