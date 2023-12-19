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    Рейтинг самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Англии.

    По итогам обновления составлены топ-10 самых подорожавших и подешевевших футболистов АПЛ.

    Рейтинг подорожавших:

    1. Рико Льюис («Манчестер Сити»);
    2. Леви Колуилл («Челси»);
    3. Коул Палмер («Челси»);
    4. Мурилло («Ноттингем Форрест»);
    5. Льюис Майли («Ньюкасл»);
    6. Родри («Манчестер Сити»);
    7. Деклан Райс («Арсенал»);
    8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
    9. Педру Нету («Вулверхэмптон»);
    10. Эрзи Конса («Астон Вилла»).

    Рейтинг подешевевших:

    1. Сандро Тонали («Ньюкасл»);
    2. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»);
    3. Антони («Манчестер Юнайтед»);
    4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
    5. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
    6. Томас Парти («Арсенал»);
    7. Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»);
    8. Уэсли Фофана («Челси»);
    9. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»);
    10. Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +691

      life85 1 час назад

      А где же Мудрик?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +869

      Октавиус > life85 1 час назад

      так он на 5 лямов подешевел, а замыкающий в рейтинге на 6

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6981

      Питерский князь 1 час назад

      Англосаксов в топку, вместе с их чемпионатом!

      1
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