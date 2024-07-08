«Ливерпуль» расстался с испанским вратарем

«Ливерпуль» объявил об уходе 37-летнего вратаря Адриана. По данным The Athletic, испанец отказался от предложения о продлении контракта с английским клубом. Ожидается, что он продолжит карьеру в «Бетисе».

Адриан провел в «Ливерпуле» пять лет. За это время он принял участие в 26 встречах, пропустил 36 голов, сыграл 7 матчей на ноль.

Адриан выиграл с «Ливерпулем» пять турниров: чемпионат Англии-2019/20, Кубок лиги-2023/24, Суперкубок Англии-2022, Суперкубок УЕФА-2019 и клубный ЧМ-2019.