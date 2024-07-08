«МЮ» готов расстаться с Каземиро

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Каземиро и подписать вместо него другого хавбека, если получит соответствующее предложение. По данным журналиста Фабрицио Романо, уход бразильца этим летом по-прежнему достаточно вероятен.
Интерес к Каземиро есть у клубов из Саудовской Аравии, которые контактируют с представителями игрока.
- В прошлом сезоне 32-летний хавбек провел за «МЮ» 32 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Каземиро играет за манкунианцев с 2022 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X