«МЮ» готов расстаться с Каземиро

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Каземиро и подписать вместо него другого хавбека, если получит соответствующее предложение. По данным журналиста Фабрицио Романо, уход бразильца этим летом по-прежнему достаточно вероятен.

Интерес к Каземиро есть у клубов из Саудовской Аравии, которые контактируют с представителями игрока.