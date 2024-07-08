Защитник сборной Италии согласовал контракт с «Арсеналом»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори хочет перейти только в «Арсенал» и уже согласовал контракт с лондонцами. По данным журналиста Фабрицио Романо, 22-летний игрок сборной Италии не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером».
Ранее сообщалось, что Калафьори перейдет в «Арсенал» за 53 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за «Болонью» 37 матчей, забил 2 гола, отдал 5 передач.
- На Евро-2024 Калафьори сыграл 3 матча за Италию на групповом этапе и пропустил встречу 1/8 финала из-за перебора желтых карточек.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X