Защитник сборной Италии согласовал контракт с «Арсеналом»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори хочет перейти только в «Арсенал» и уже согласовал контракт с лондонцами. По данным журналиста Фабрицио Романо, 22-летний игрок сборной Италии не ведет переговоров с «ПСЖ», «Челси» и «Байером».

Ранее сообщалось, что Калафьори перейдет в «Арсенал» за 53 миллиона евро.