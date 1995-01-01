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    Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» отслеживает защитника «Лестера» Фофана

    Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана находится в списках «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы следят за прогрессом 20-летнего француза.

    Футболист оценивается в 30 миллионов евро.

    • В сезоне АПЛ Фофана провел 21 матч.
    • До октября Фофана выступал за «Сент-Этьен».
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

    Cайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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