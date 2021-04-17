Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» отслеживает защитника «Лестера» Фофана

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана находится в списках «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы следят за прогрессом 20-летнего француза.
Футболист оценивается в 30 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ Фофана провел 21 матч.
- До октября Фофана выступал за «Сент-Этьен».
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
Источник: Foot Mercato
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