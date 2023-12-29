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Самые подешевевшие игроки в 2023 году

29 декабря 2023, 20:41

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов за 2023-й календарный год.

Первое место делят Садио Мане и Антони. Их рыночная стоимость упала на 40 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

  1. Садио Мане («Аль-Наср») – 20 миллионов евро (-40);
  2. Антони («Манчестер Юнайтед») – 35 миллионов евро (-40);
  3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 25 миллионов евро (-35);
  4. Уэсли Фофана («Челси») – 32 миллиона евро (-33);
  5. Марк Кукурелья («Челси») – 25 миллионов евро (-30);
  6. Жоау Канселу («Барселона») – 40 миллионов евро (-30);
  7. Неймар («Аль-Хиляль») – 45 миллионов евро (-30);
  8. Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед») – 45 миллионов евро (-30);
  9. Набиль Фекир («Бетис») – 12 миллионов евро (-28);
  10. Роберт Левандовски («Барселона») – 20 миллионов евро (-25).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Левандовски Роберт Неймар Фекир Набиль Мане Садио Канселу Жоау Маунт Мэйсон Санчо Джейдон Кукурелья Марк Фофана Уэсли Антони
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