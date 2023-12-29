Самые подешевевшие игроки в 2023 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов за 2023-й календарный год.
Первое место делят Садио Мане и Антони. Их рыночная стоимость упала на 40 миллионов евро.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Садио Мане («Аль-Наср») – 20 миллионов евро (-40);
- Антони («Манчестер Юнайтед») – 35 миллионов евро (-40);
- Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед») – 25 миллионов евро (-35);
- Уэсли Фофана («Челси») – 32 миллиона евро (-33);
- Марк Кукурелья («Челси») – 25 миллионов евро (-30);
- Жоау Канселу («Барселона») – 40 миллионов евро (-30);
- Неймар («Аль-Хиляль») – 45 миллионов евро (-30);
- Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед») – 45 миллионов евро (-30);
- Набиль Фекир («Бетис») – 12 миллионов евро (-28);
- Роберт Левандовски («Барселона») – 20 миллионов евро (-25).
Источник: Transfermarkt