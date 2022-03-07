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«Лестер» продлил контракт с Фофана. Им интересовались «Реал» и «МЮ»

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до июня 2027 года.

  • 21-летний француз выступает за «Лестер» с октября 2020 года.
  • Он сделал 1 ассист в 38 матчах.
  • Фофана из-за травмы не играет с прошлого лета.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: сайт «Лестера»

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07.03.2022 23:51
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