«Лестер» продлил контракт с Фофана. Им интересовались «Реал» и «МЮ»

Центральный защитник «Лестера» Уэсли Фофана заключил новое соглашение с клубом.
Стороны продлили контракт до июня 2027 года.
- 21-летний француз выступает за «Лестер» с октября 2020 года.
- Он сделал 1 ассист в 38 матчах.
- Фофана из-за травмы не играет с прошлого лета.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
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