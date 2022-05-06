Абрахам – среди номинантов на звание игрока недели в Лиге конференций

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
Это Тэмми Абрахам («Рома»), Уэсли Фофана («Лестер»), Луан Перес («Марсель») и Гернот Траунер («Фейеноорд»).
- Абрахам – автор победного гола в ворота «Лестера» (1:0);
- Фофана провел полный матч с «Ромой» (0:1), совершил 1 отбор и 11 возвратов владения;
- Перес в игре с «Фейеноордом» (0:0) сделал 3 отбора и 8 возвратов владения;
- На счету Траунера 4 возврата владения во встрече с «Марселем» (0:0).
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт УЕФА