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Абрахам – среди номинантов на звание игрока недели в Лиге конференций

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Это Тэмми Абрахам («Рома»), Уэсли Фофана («Лестер»), Луан Перес («Марсель») и Гернот Траунер («Фейеноорд»).

  • Абрахам – автор победного гола в ворота «Лестера» (1:0);
  • Фофана провел полный матч с «Ромой» (0:1), совершил 1 отбор и 11 возвратов владения;
  • Перес в игре с «Фейеноордом» (0:0) сделал 3 отбора и 8 возвратов владения;
  • На счету Траунера 4 возврата владения во встрече с «Марселем» (0:0).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт УЕФА

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