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Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался после победы своей команды над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций.

«Побеждать нелегко. Для этого нужны разные ингредиенты. Наша команда сыграла 55 матчей, мы подошли к финалу очень уставшими, но старались не показывать этого и сражались, несмотря ни на что.

У нас потрясающий коллектив. Я горжусь ребятами. Во втором тайме нам пришлось нелегко, соперник играл очень здорово, они заставили нас делать перестроения в обороне.

Участия в финале мало для попадания в историю. Перед матчем я рассказал игрокам о финалах, в которых терпел поражение. Сегодня мы победили – игроки отдали все силы на поле», – заявил Моуринью.

  • «Рома» выиграла еврокубок впервые за 61 год.
  • Это первый трофей команды с 2008 года.
  • Моуринью побеждал в еврокубках 5 раз.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: сайт УЕФА

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