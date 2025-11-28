Введите ваш ник на сайте
Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера

Сегодня, 13:30

«Динамо К» объявило, что тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским освобожден от исполнения своих обязанностей.

Это произошло после поражения киевлян в 4-м туре общего этапа Лиги конференций от «Омонии» (0:2).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавляющий «Динамо К» U19.

  • Шовковский возглавлял команду с ноября 2023 года, под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2024/25.
  • Команда проиграла 3 последних матча в Украинской Премьер-лиге.

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Украина. Премьер-лига Динамо К Костюк Игорь Шовковский Александр
Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера
13:30
Определились первые два участника плей-офф Лиги конференций
09:02
ФотоНа матче Лиги конференций с киевским «Динамо» вывесили флаги России и СССР
Вчера, 23:59
6
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
7 ноября
Джеко установил рекорд Лиги конференций
24 октября
Лига конференций. Украинское «Динамо» уступило в Польше «Кристал Пэлас» (0:2)
2 октября
1
ФотоИтоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
29 августа
1
Клуб из Мальты впервые вышел в основную стадию еврокубка
28 августа
1
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
8 августа
2
УЕФА наказал украинский клуб за фанатскую кричалку «убей серба»
1 августа
6
Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
1 августа
В Сербии украинской команде запретили выходить на поле с флагом
31 июля
31
«Александрия» – «Партизан»: украинцы призывали к расправе над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха»
25 июля
33
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
17 июля
1
ХИК прошел в следующий раунд Лиги конференций после 0:4 в 1-м матче
17 июля
1
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
16 июня
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси»
29 мая
1
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций
29 мая
1
«Бетис» устроил перепалку с «Севильей» после поражения в финале Лиги конференций
29 мая
1
Палмер объяснил, почему засунул в шорты приз лучшему игроку финала Лиги конференций
29 мая
Мареска прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
Пеллегрини объяснил поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
29 мая
1
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард «Ягеллонии»
29 мая
ФотоНазван лучший игрок финала Лиги конференций
29 мая
«Бетис» прервал удивительную серию испанских команд в еврокубковых финалах
29 мая
«Челси» стал автором уникального достижения
29 мая
Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!
28 мая
1
Все новости
