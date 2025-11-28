Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера

«Динамо К» объявило, что тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским освобожден от исполнения своих обязанностей.
Это произошло после поражения киевлян в 4-м туре общего этапа Лиги конференций от «Омонии» (0:2).
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавляющий «Динамо К» U19.
- Шовковский возглавлял команду с ноября 2023 года, под его руководством команда стала чемпионом Украины в сезоне-2024/25.
- Команда проиграла 3 последних матча в Украинской Премьер-лиге.
Источник: «Бомбардир»