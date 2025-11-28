Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера

«Динамо К» объявило, что тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским освобожден от исполнения своих обязанностей.

Это произошло после поражения киевлян в 4-м туре общего этапа Лиги конференций от «Омонии» (0:2).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавляющий «Динамо К» U19.