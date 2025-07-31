В Сербии украинской команде запретили выходить на поле с флагом

«Партизан» выбил «Александрию» из квалификации Лиги конференций, выиграв оба матча (2:0; 4:0).

Обе встречи не обошлись без скандалов.

Неделю назад в Польше фанаты украинской команды скандировали «убей серба», а также выкрикивали оскорбления в адрес московского ЦСКА – клуба-побратима «Партизана».

Сегодня же «Александрия» пожаловалась, что команде запретили выходить на поле с украинским флагом.

«Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли», – говорится в заявлении клуба.