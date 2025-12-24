Ташуев – о предполагаемом новом тренере «Спартака»: «Его никто не знает»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о желании «Спартака» назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Что комментировать, если не знаешь человека? Никто его не знает. Берут тренера из Кипра – и что дальше? Что он выиграл? Чемпион Кипра – это не о чeм для «Спартака». Я был чемпионом Беларуси, и что дальше?

Алексей Шпилевский работает у нас из чемпионата Кипра и пока не очень удачно. У клуба своя философия ещe с советских времeн, со времeн Симоняна. По идее, в «Спартаке» должен работать российский тренер», – полагает Ташуев.