Гусев раскрыл, как ему удалось реанимировать карьеру Нгамале

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, почему вингер Муми Нгамале успешно начал весеннюю часть сезона.

31-летний камерунец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах после зимней паузы.

В его активе дубль в ворота «Спартака» (5:2) в кубковом дерби и 1+1 в игре РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

Летом и осенью Нгамале отличился лишь 1 забитым мячом и 1 результативной передачей в 15 встречах.

– Какие ключи вы нашли к Муми Нгамале?

– Я знаю его качества и характер. Этот человек требует к себе определенного внимания. Через индивидуальные собеседования надо его мотивировать.

Есть игроки, к которым нужен индивидуальный подход. С ними нельзя играть в молчанку, потому что они закрываются и их потом тяжело достать.

Муми из таких. Он хороший и сильный футболист.