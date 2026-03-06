Месси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом – президент США рассказал о бомбежках Ирана

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме «Интер Майами» в полном составе.

Команда встретилась с американским лидером на правах победителя Кубка МЛС.

Лионель Месси впервые посетил Белый дом и встретился с Трампом. Президент отдельно высказался об аргентинском футболисте.

«Сегодня мы рады принять победителя Кубка МЛС-2025 «Интер Майами». Отличная работа. Моя привилегия – сказать, что ни один президент США до этого не мог произнести этих слов: «Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Меси».

Мой сын спросил сегодня: «Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?» Я говорю: «Нет. У меня многовато разных дел». Он сказал: «Месси!» Он твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришел [обратился к Месси].

Мой сын – большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают. Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», – заявил Трамп.

Также глава Соединенных Штатов не упустил возможность рассказать о военной операции на Ближнем Востоке.

«Вооружeнные силы США совместно с замечательными израильскими партнeрами продолжают полностью уничтожать противника на невиданном ранее уровне. Мы уничтожаем иранские ракеты», – подчеркнул Трамп.

Напомним, что Месси уже приглашали в Белый дом в январе 2025 года. Тогда Джо Байден должен был вручить нападающему Президентскую медаль Свободы, но тот не смог приехать.