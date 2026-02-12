Месси получил травму

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение и не участвовал в тренировке в среду, 11 февраля.

У аргентинца мышечное растяжение в задней части левого бедра.

Форвард травмировался в матче против эквадорской «Барселоны» (2:2)

Месси прошел дополнительные медицинские обследования, которые подтвердили диагноз. Его постепенное возвращение к тренировкам будет зависеть от клинического и функционального состояния в ближайшие дни.