Месси получил травму

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси получил повреждение и не участвовал в тренировке в среду, 11 февраля.
У аргентинца мышечное растяжение в задней части левого бедра.
Форвард травмировался в матче против эквадорской «Барселоны» (2:2)
Месси прошел дополнительные медицинские обследования, которые подтвердили диагноз. Его постепенное возвращение к тренировкам будет зависеть от клинического и функционального состояния в ближайшие дни.
- 38-летний Месси в 2025 году провел за «Интер Майами» 49 матчей, забил 43 гола, сделал 26 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: официальный сайт «Интера Майами»