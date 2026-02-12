«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»

Полузащитник Артем Некрасов перешел в «Спартак» из курского «Авангарда».
«18-летний полузащитник арендован у курского «Авангарда» на первую половину сезона-2026. Артeм тренируется со «Спартаком-2» с первого дня подготовки команды к сезону. Добро пожаловать!»
На счету Некрасова 28 матчей за «Авангард», в которых он сделал 2 ассиста.
- В прошлом году «Спартак-2» занял 4-е место в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
- «Авангард» стал 7-м в группе «серебро» дивизиона А и выбыл в дивизион Б.
Источник: телеграм-канал «Спартак» молодежный