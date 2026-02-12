«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»

Полузащитник Артем Некрасов перешел в «Спартак» из курского «Авангарда».

«18-летний полузащитник арендован у курского «Авангарда» на первую половину сезона-2026. Артeм тренируется со «Спартаком-2» с первого дня подготовки команды к сезону. Добро пожаловать!»

На счету Некрасова 28 матчей за «Авангард», в которых он сделал 2 ассиста.