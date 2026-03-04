Стало известно, кто продавил переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал свежие реплики нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.

Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

«Цитата Алекса Соболева после виктории в Талалаевске. Поздравляю Егора Бычкова с интервью.

Но Алексу надо быть немножко благодарным. Сергей Богданович был чуть не единственным, кто стоял строго за этот переход – и эта распальцовка пока не по чину.

И второе. Семак точно не Иисус, каким предстал в подкасте с читающими вопросы по бумажке легендами АС Аршавиным и ВН Радимовым.

Сергей Богданович многих там пережил и результат дал. И Алексом, если тот будет выступать, не подавится.

Но в целом – спасибо за контент», – написал Егоров.