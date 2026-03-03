Чемпион России-2017 в составе «Спартака» пережил остановку сердца

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо перед переездом в Россию пережил остановку сердца.

«В день 34-летия Фернандо расскажу вам удивительный и мало кому известный факт.

Когда Фернандо в 2016-м переходил «Спартак» из «Сампдории», во время медосмотра у него остановилось сердце.

Просто крутил велосипед, внезапно начал с него сползать, потерял сознание и пережил короткую остановку сердца.

Его быстро откачали, а все были в шоке. Дальше его обследовали и патологий не выявили. Что это было – загадка.

В итоге «Спартак» с Фернандо стал чемпионом, а бразилец играл профессионально до 2024-го», – написал автор Спортса Глеб Чернявский.