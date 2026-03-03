Чемпион России-2017 в составе «Спартака» пережил остановку сердца

Бывший полузащитник «Спартака» Фернандо перед переездом в Россию пережил остановку сердца.
«В день 34-летия Фернандо расскажу вам удивительный и мало кому известный факт.
Когда Фернандо в 2016-м переходил «Спартак» из «Сампдории», во время медосмотра у него остановилось сердце.
Просто крутил велосипед, внезапно начал с него сползать, потерял сознание и пережил короткую остановку сердца.
Его быстро откачали, а все были в шоке. Дальше его обследовали и патологий не выявили. Что это было – загадка.
В итоге «Спартак» с Фернандо стал чемпионом, а бразилец играл профессионально до 2024-го», – написал автор Спортса Глеб Чернявский.
- Последним клубом Фернандо стала «Аль-Джазира» из ОАЭ.
- В 2012-2013 годах игрок провел 8 матчей за сборную Бразилии.
- В РПЛ Фернандо провел 78 матчей, забил 11 голов.
Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского