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    • Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

    Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Шахтера» Фернандо высказался о конфликте России и Украины.

    «Когда я только приехал на Украину, конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев, потому что начались бомбежки Донбасса. Разумеется, у меня есть знакомые и в одной, и в другой стране. Периодически общаюсь с ними.

    Но судить об этом мне очень сложно – это как если бы я попросил тебя рассказать про политику в Бразилии. Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее», – сказал Фернандо.

    • Бразилец выступал за «Шахтер» в 2013-2015 годах.
    • В России Фернандо был в 2016-2019 годах.
    • Сейчас игрок в «Аль-Джазире» из ОАЭ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии (2)
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    dragoff
    1706715231
    "переехали в Киев, потому что начались бомбежки Донбасса" Интересно, он хоть понимает, кто бомбил?
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