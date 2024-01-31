Фернандо прокомментировал конфликт России и Украины – он играл в обеих странах

Бывший полузащитник «Спартака» и «Шахтера» Фернандо высказался о конфликте России и Украины.

«Когда я только приехал на Украину, конфликт уже начался. Помню, что один год мы жили в Донецке, а потом переехали в Киев, потому что начались бомбежки Донбасса. Разумеется, у меня есть знакомые и в одной, и в другой стране. Периодически общаюсь с ними.

Но судить об этом мне очень сложно – это как если бы я попросил тебя рассказать про политику в Бразилии. Не в моих силах закончить этот конфликт, но я надеюсь, что он завершится как можно скорее», – сказал Фернандо.