  • Главная
  • Новости
  • Жедсон хочет покинуть «Спартак» – ему не понравилось в России

Жедсон хочет покинуть «Спартак» – ему не понравилось в России

3 марта, 17:51
55

«Бешикташ» хочет вернуть Жедсона Фернандеша, который выступает за «Спартак».

Президент турецкого клуба Сердал Адалы сделал возвращение 27-летнего полузащитника одной из целей на летнее трансферное окно.

Источник утверждает, что Фернандеш испытывает сложности с адаптацией в России и хочет вернуться в «Бешикташ». Сообщается, что Адалы начал переговоры со «Спартаком» и игроком.

Фернандеш уже согласится перейти в «Бешикташ» на зарплату 3 миллиона евро в год.

  • Фернандеш провел 20 официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
  • Московский клуб купил португальца за 20,7 млн евро летом у «Бешикташа».
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

Еще по теме:
Глава «Бешикташа» прокомментировал информацию о желании Жедсона вернуться 4
В «Спартаке» прояснили будущее самого дорогого игрока в истории клуба 4
Стало известно, есть ли у Жедсона проблемы с адаптацией в России 9
Источник: Fanatik
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон
Комментарии (55)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1772551814
...порожняк, Сэр!...
Ответить
САДЫЧОК
1772552357
Смешно.. по информации источника. Какого нибудь жирного агента. Это из той же оперы , что и про Барко говорили.
Ответить
Цугундeр
1772553460
)Кому Рахат-лукум, а кому- свиной хрящик.)
Ответить
Бумбраш
1772554448
Кем сообщается,кому сообщается,куда сообщается? Какие то пьяные бредни немытых вонючих людей.
Ответить
порт
1772556076
Купили за 20 лямов, продадут за мешок желудей.
Ответить
bashnat013
1772556353
Что нельзя человеку объяснить что Россия и Спартак это разное!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772556654
Поматросил он спартак и бросил. Гыгыгы
Ответить
Чилим.
1772559358
Кемска волость? Забирайте!
Ответить
Everest13
1772559544
Если есть желание пусть уходит))), будет приносить пользу в любой команде, это его работа...
Ответить
JIEGEHDA
1772559960
Помнится так же писали же Жерсона . И свинкам было плевать что за источник откуда как почём . Главное грязь вкинуть. Да гнильцой покидать . А тут оказывается важно кто кому когда и как . И вообще что за источник . Можно ли им верить .
Ответить
