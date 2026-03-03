Жедсон хочет покинуть «Спартак» – ему не понравилось в России

«Бешикташ» хочет вернуть Жедсона Фернандеша, который выступает за «Спартак».
Президент турецкого клуба Сердал Адалы сделал возвращение 27-летнего полузащитника одной из целей на летнее трансферное окно.
Источник утверждает, что Фернандеш испытывает сложности с адаптацией в России и хочет вернуться в «Бешикташ». Сообщается, что Адалы начал переговоры со «Спартаком» и игроком.
Фернандеш уже согласится перейти в «Бешикташ» на зарплату 3 миллиона евро в год.
- Фернандеш провел 20 официальных матчей за «Спартак» в этом сезоне, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
- Московский клуб купил португальца за 20,7 млн евро летом у «Бешикташа».
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
Источник: Fanatik