Жедсон хочет покинуть «Спартак» – ему не понравилось в России

«Бешикташ» хочет вернуть Жедсона Фернандеша, который выступает за «Спартак».

Президент турецкого клуба Сердал Адалы сделал возвращение 27-летнего полузащитника одной из целей на летнее трансферное окно.

Источник утверждает, что Фернандеш испытывает сложности с адаптацией в России и хочет вернуться в «Бешикташ». Сообщается, что Адалы начал переговоры со «Спартаком» и игроком.

Фернандеш уже согласится перейти в «Бешикташ» на зарплату 3 миллиона евро в год.