Шпилевский заявил, что «Пари НН» останется в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский сказал, что даже Хосепа Гвардиолу ждали бы трудности в нижегородском клубе.

Нижегородцы идут на 15-м месте после 19 туров.

«Я ищу, как обыграть соперника, а не как не проиграть. Неважно, какой потенциал у моих футболистов. Если я думаю иначе, значит я в них просто не верю. Они ведь это чувствуют.

Я от игроков требую, чтобы они в себя верили. Нет такого пути, по которому идешь и [тебя всегда ждет] победа. Я убежден, что даже если [Хосеп] Гвардиола придет в «Пари НН», ему тоже будет сложно, но он будет [следовать] своему пути.

Я убежден, что мы останемся в РПЛ. Это не высокомерие. Я верю в своих ребят, сплоченность, стиль, методологию», – сказал Шпилевский.