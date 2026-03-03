КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес судьи болельщиками «Спартака»

РФС сообщил о повестке заседания контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится 5 марта.

На нем рассмотрят события 4 матчей 19-го тура РПЛ:

1. Матч «Оренбург» – «Акрон». Выход главного тренера «Оренбурга» И. Ахметзянова за пределы технической зоны.

2. Матч «Динамо Мх» – «Рубин». 2.1. Задержка выхода команды «Динамо» (Махачкала) из раздевалки на 3 минуты перед началом матча 2.2. Бросание болельщиками команды «Динамо» (Махачкала) снежков на поле, в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи

3. Матч «Краснодар» – «Ростов». Неподобающее поведение команды «Ростов» (удаление двух футболистов одной команды).

4. Матч «Сочи» – «Спартак». Скандирование болельщиками ФК «Спартак» оскорбительных выражений в адрес судьи.