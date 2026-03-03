Введите ваш ник на сайте
  КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес судьи болельщиками «Спартака»

КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес судьи болельщиками «Спартака»

3 марта, 14:49
6

РФС сообщил о повестке заседания контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится 5 марта.

На нем рассмотрят события 4 матчей 19-го тура РПЛ:

1. Матч «Оренбург»«Акрон». Выход главного тренера «Оренбурга» И. Ахметзянова за пределы технической зоны.

2. Матч «Динамо Мх»«Рубин». 2.1. Задержка выхода команды «Динамо» (Махачкала) из раздевалки на 3 минуты перед началом матча 2.2. Бросание болельщиками команды «Динамо» (Махачкала) снежков на поле, в том числе с попаданием во второго помощника главного судьи

3. Матч «Краснодар»«Ростов». Неподобающее поведение команды «Ростов» (удаление двух футболистов одной команды).

4. Матч «Сочи»«Спартак». Скандирование болельщиками ФК «Спартак» оскорбительных выражений в адрес судьи.

  • Игры 19-го тура прошли с 27 февраля по 2 марта.
  • Главным судьей игры «Сочи» – «Спартак» был Евгений Буланов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Сочи Ростов Динамо Мх Ахметзянов Ильдар
Комментарии (6)
Good_win_ФКСМ
1772539270
лучше вместо скандирований обратили бы внимание на само судейство - тогда и скандирований не было бы... а так, люди просто вслух озвучивали то, что и так на поверхности....
Ответить
Бумбраш
1772540059
Я бы ещё про и главу суд.корпуса оштрафовал за бездействие
Ответить
Cleaner
1772540155
А что, когда то было так, чтобы не было скандирования оскорблений в адрес судьи болельщиками Спартака??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
NewLife
1772543946
Само назначение Бобровского на ВАР это оскорбление болельщиков Спартака и здравого смысла.
Ответить
boris63
1772547153
А произвол судей рассмотреть не хотите, козлы.
Ответить
subbotaspartak
1772552941
...Скандирование болельщиками ФК «Спартак» оскорбительных выражений в адрес судьи... Повторите пожалуйста, погромче...
Ответить
  • Читайте нас: 