Смолов объяснил, почему Глушенков никогда не покинет «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов считает, что нападающий Максим Глушенков не уйдет из «Зенита».

Он высказался об игроке петербуржцев в разгворе с президентом медиаклуба «БроукБойз» Дмитрием Егоровым и журналистом Андреем Панковым.

Егоров: «За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?

Панков: «Он никогда не уйдет из «Зенита».

Смолов: «Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе».