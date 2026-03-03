Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смолов объяснил, почему Глушенков никогда не покинет «Зенит»

Смолов объяснил, почему Глушенков никогда не покинет «Зенит»

3 марта, 15:47
9

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов считает, что нападающий Максим Глушенков не уйдет из «Зенита».

Он высказался об игроке петербуржцев в разгворе с президентом медиаклуба «БроукБойз» Дмитрием Егоровым и журналистом Андреем Панковым.

Егоров: «За сколько Глушенков может уйти из «Зенита»?

Панков: «Он никогда не уйдет из «Зенита».

Смолов: «Тоже так думаю. Мне кажется, его психотип и ментальность такие. И он сам говорил неоднократно, что нет кайфа в том, чтобы уехать ради того, чтобы уехать. Вот сейчас вернут еврокубки. «Зенит» там будет участвовать. В сборной играет. Получает хорошие деньги, живет в хорошем городе».

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.

Глушенков считает, что похож на Месси 9
Экс-игрок «Зенита» – о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки, которые ставят себя выше других» 13
Глушенков назвал клубы из топ-5 лиг Европы, в которых он хочет поиграть 14
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор Глушенков Максим
Cleaner
1772543130
Глушенков: - Да, от ТАКОГО бабла не уходят!!!
Ответить
bset
1772543792
Да выкинут его оттуда скоро
Ответить
афоня72
1772544313
Ну куда он пойдет, .. где больше денег найдет..
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772545028
Наверное сам не уйдёт, но что, если придут в третьем юбилейном новые джоны и джон джоны, впишется ли он в концепцию Семака? РФСПРФ, из воспоминаний Бубнова о Спартаке: один раз зашёл в тренерскую комнату на базе, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков и говорят, что завтра играем договорняк
Ответить
Дубина
1772546519
От газовой кормушки ни кто не хочет уходить(( Там 30 человек на лавке про которых "кафффешка" и не слышала сидят и кайфуют))) ЗПРФ...
Ответить
guron88
1772550052
"...Вот сейчас вернут еврокубки..." - с чего это Смолов взял, что скоро вернут еврокубки? Никаких реальных предпосылок для этого нет. На политическо - спортивном горизонте, наоборот, туман всё гуще и гуще...
Ответить
Цугундeр
1772551748
)) Федул-губы надул!)) Идитынах.ир, панёнка недоделанная!) Рассуждает тут.. про психотип и ментальность. Блохер новоявленный.
Ответить
iscariot
1772552761
К моменту вовзращения еврокубков глуш, если и не закончит карьеру окончательно, то сдуется до уровня позднего Смолова и будет на скамейке сидеть.
Ответить
