ЦСКА продлил контракт с защитником

ЦСКА подписал новое соглашение с 18-летним защитником Кириллом Даниловым Оно будет действовать до января 2030 года.

«Кирилл – воспитанник нашего клуба, дебютировавший за основную команду в минувшие выходные.

В прошлом сезоне защитник помог нашей молодежке завоевать серебряные медали МФЛ. Также Данилов выступает за сборную России до 19 лет.

Желаем Кириллу новых побед в составе красно-синих!» – говорится в сообщении ЦСКА.