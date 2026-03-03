ЦСКА продлил контракт с защитником

ЦСКА подписал новое соглашение с 18-летним защитником Кириллом Даниловым Оно будет действовать до января 2030 года.
«Кирилл – воспитанник нашего клуба, дебютировавший за основную команду в минувшие выходные.
В прошлом сезоне защитник помог нашей молодежке завоевать серебряные медали МФЛ. Также Данилов выступает за сборную России до 19 лет.
Желаем Кириллу новых побед в составе красно-синих!» – говорится в сообщении ЦСКА.
- Данилов дебютировал в основе красно-синих 1 марта в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).
- Он провел полную игру.
Источник: официальный сайт ЦСКА