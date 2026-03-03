Экс-игрок «Зенита» – о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки, которые ставят себя выше других»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин оценил публичные высказывания нападающего питерцев Максима Глушенкова.
«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.
В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», – сказал Гасилин.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»