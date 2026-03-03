Введите ваш ник на сайте
  • Экс-игрок «Зенита» – о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки, которые ставят себя выше других»

Экс-игрок «Зенита» – о Глушенкове: «В футбол должны играть такие подонки, которые ставят себя выше других»

3 марта, 15:19
13

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин оценил публичные высказывания нападающего питерцев Максима Глушенкова.

«Макс все правильно считает себя лучшим в «Зените». Вообще красавец! Так надо к жизни относиться. Даже если для нас всех это не так, а он так считает, красавец! Мне он очень нравится.

В футбол должны играть такие подонки – люди, которые ставят себя выше других. Глушенков питается обсуждениями и эмоциями его персоны. Надо не бояться высказываться», – сказал Гасилин.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 10 голов, сделал 8 ассистов.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2028 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей Глушенков Максим
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1772540907
Да у нас везде одни подонки, только как то все плоховато. Может если бы не подонки...
Ответить
Красногвардейчик
1772541458
ПОДОНКИ не должны играть в РПЛ, чё то Гасилина не туда понесло
Ответить
vvv123
1772541973
А зачем Гасила сам загасился? Начал за здравие, загасился за упокой! Чё дальше не играл, подонком не захотел стать? Лучше других обвинять, сидя в комментаторской?
Ответить
FFR
1772542150
Гасилин: Глушенков сукин сын, но он наш сукин сын.))
Ответить
афоня72
1772542463
вроде ни о чем, но о чем-то...
Ответить
Strige
1772543011
Это он о всей команде Зенит и руководстве..
Ответить
FWSPM
1772543582
Подытожим этот яркий спич - В зените должны играть подонки.
Ответить
Император 1
1772544404
Так он и есть лучший в Зените
Ответить
ziborock
1772549675
"В футбол должны играть подонки, которые ставят себя выше других." Четкая, емкая характеристика Зенита!!!
Ответить
ZAITZEFF2011
1772555873
Это комплимент или об сир ание?
Ответить
