В «Динамо» высказались о полномочиях Гусева в клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство клуба полностью поддерживает главного тренера команды Ролана Гусева.

– Есть мнение, что, несмотря на официальное назначение главным тренером, Ролан Гусев является временной фигурой на этом посту. Что скажете?

– У Ролана Гусева есть все полномочия главного тренера и полная поддержка руководства. Гусев – это воспитанник «Динамо». Тренер, который нас уже выручал в сложных ситуациях. И зимой советом директоров было принято решение доверить ему этот пост.

Соответственно, у него есть все полномочия как в вопросе формирования тренерского штаба, так и в вопросах организации процесса, каких‑то требований по улучшению инфраструктуры команды. Мы работаем с ним вместе, поддерживаем его полностью. Хочется пожелать ему удачи.