Карседо аргументировал замены Барко и Фернандеша в матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему во время матча 19-го тура РПЛ против «Сочи» убрал с поля Эсекьеля Барко и Жедсона Фернандеша.

Оба полузащитника были заменены на 80-й минуте.

Вместо Барко вышел Олег Рябчук, а Фернандеша на поле сменил Кристофер Мартинс.

После этого «Спартак» забил третий гол и пропустил с пенальти. Итоговый счет – 3:2 в пользу красно-белых.

– Вы очень долго не совершали замены, даже когда игра уже не очень получалась. А потом сделали сразу три, убрав с поля Жедсона и Барко.

– Я считаю, что до момента замен игра была под нашим контролем. Но соперник реализовал единственный момент, который у него был, со штрафного удара.

А в концовке я посчитал, что команде нужно добавить свежести.