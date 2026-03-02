Карседо рассказал о новых функциях Денисова: «Это современный футбол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал особенности игры крайних защитников.
- Сегодня красно-белые на выезде победили «Сочи» со счетом 3:2.
- Авторы голов – Эсекьель Барко, Александр Солдатенков, Маркиньос, Пабло Солари и Владимир Ильин.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Эта встреча стала дебютной для Карседо в РПЛ.
– Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?
– Расположение и перемещения Денисова на поле – современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше.
Это делается по разным причинам, в том числе для того, чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари.
В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.
– Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?
– Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо.