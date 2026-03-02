Карседо рассказал о новых функциях Денисова: «Это современный футбол»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал особенности игры крайних защитников.

– Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?

– Расположение и перемещения Денисова на поле – современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше.

Это делается по разным причинам, в том числе для того, чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари.

В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.

– Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?

– Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо.