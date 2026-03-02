Спартаковец Умяров отреагировал на нахождение жены в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал тревожную ситуацию со своей семьей.
- Жена футболиста с двумя детьми не может вылететь из ОАЭ.
- Власти Эмиратов приостановили полеты гражданской авиации из-за обострения в ближневосточном регионе.
- Иран атакует военные базы США на территории ОАЭ.
– Есть ли понимание, когда жена вернется?
– Не хочется загадывать. В ближайшие дни, надеюсь, пока никакой конкретной информации нет.
– Связь есть с ней?
– Конечно. Вы все видите из СМИ, как там. Неприятная ситуация.
– Ребенок тоже там?
– Да. Самое главное, что ребенок вроде бы не поддается панике.
Источник: «Матч ТВ»